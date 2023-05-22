البعثة الأممية توضح تفاصيل لقاء باتيلي مع ممثلي مدينة مصراتة

دعا أعضاء المجلس البلدي وأكاديميون وأعضاء بمجلس النواب عن مدينة مصراتة، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وإلى مزيد من اللاّ مركزية.

وبحسب تغريدة للمبعوث الأممي على حسابه الشخصي في تويتر فقد أعرب ممثلو مصراتة عن انشغالهم من تخصيص حصص غير عادلة من الموارد الوطنية للمناطق والمحافظات ومن تأثير التدخّل الأجنبي في الشؤون الليبيـة الداخلية.

من جانبه، أعرب باتيلي للحاضرين عن قناعته بأن إرادة الليبيين وامتلاكهم لموارد طبيعية وافرة سيمكّنهم من التغلّب على الأزمة الرّاهنة ومن تكريس موقع ليبيا كقوة اقتصادية وفاعل إقليمي رائد، مؤكّدا دعم الأمم المتحدة الكامل لإيجاد ليبي – ليبي للأزمة.

كما جدّد باتيلي التذكير بالأهمية القصوى لعملية المصالحة الوطنية وحقّ جميع الليبيين بأن ينعموا بالسّلام والازدهار والاستقرار، موضحا بأنّ ذلك لن يتحقق إلا من خلال انتخابات شاملة وشفافة.