حمزة والصور يبحثان عددا من الملفات الإنسانية والحقوقية

التقي رئيس اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا أحمد حمزة ظهر اليوم الاثنين، بالنائب العام الصديق الصور، لبحث جملة من الملفات الحقوقية ومطالبات اللجنة في هذا الإطار.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة النائب العام لكل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، في إطار جهود مكتبه الرامية إلى بسط سيادة القانون والعدالة وضمان حماية الحقوق والحريات وصونها، بحسب بلاغ للجنة.

وتناول اللقاء، العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، والتي من بينها قضايا حقوق الإنسان والهجرة، بحسب البلاغ نفسه.