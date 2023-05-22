الدبيبة بفتتح معرض ‘ليبيا بيلد’ بحضور عربي ودولي واسع

افتتح رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، معرض “ليبيا بيلد 2023” في دورته الـ13 على أرضية معرض طرابلس الدولي الذي يمتد خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو.

وشهد المعرض الذي يعد من أكبر معارض البناء والتصميم والتشييد في شمال أفريقيا، مشاركة عربية ودولية واسعة متمثلة في 260 شركة دولية، بحسب بلاغ للحكومة.

وحضر المعرض وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، ووكيل وزارة الصناعة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، وأكثر من 14 ألفا من صناع القرار والتجار والمتخصصين في الصناعة.