مترشح رئاسي يكشف عن مشاورات يجريها لتشكيل وترؤس حكومة ليبية جديدة ويعد بعدم التقدم للانتخابات الرئاسية

كشف المترشح الرئاسي سلامة الغويل ووزير الدولة السابق بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، عن مشاورات يجريها لتشكيل وترؤس حكومة ليبية جديدة.

وقال الغويل في تصريحات صحفية “أجريت مشاورات مع جميع الأطراف الليبية لتشكيل حكومة جديدة وترأسها، مشيراً إلى إنه “قدم مقترحًا وآلية لتشكيل الحكومة بما يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها النواب والدولة”.

وأضاف الغويل أنه “لن تكون هناك حكومة إلا بالتوافق بين النواب والدولة، مشيراً إلى أنه “يسعى لتولي رئاسة الحكومة بغرض أن أنقذ بلدي من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وعادلة”.

وأكد الغويل أن “حل الأزمة الليبية يكمن في تشكيل حكومة موحدة يتفق عليها النواب والدولة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، منوهاً أن “هذه الحكومة ستكون مهامها تهيئة البلاد للانتخابات وتسيير الأمور المعيشية والخدمية للمواطن”.

ونوه الغويل إلى أن “هذه الحكومة المقترحة ستكون بجدول زمني مُحدد تعمل على البنية التحتية للانتخابات والوئام الاجتماعي وخلق الثقة”، مضيفاً أن “على الحكومة الجديدة أن تمنع أي استخدام أو أثار اكتسبها أي شخص في السلطة السابقة سوء بالقرارات أو بأموال الدولة”.

وشدد الغويل على أن من “يتولى مهام رئاسة الحكومة يجب أن يكون شخصية قوية قادرة على قيادة وفهم التوازن الاجتماعي الليبي والاهتمام بسيادة الدولة وعدم السماح بالتدخل الخارجي”.

وقال المترشح الرئاسي أن “النواب والدولة يستطيعان توجيه فرقهما القانونية لخلق عملية انتخابية شفافة لا يُحرم منها أي ليبي”، مشيراً إلى أن “مجلسي النواب والدولة لديهما القدرة على أن يتفقا بشأن القوانين التي ستجرى على ضوئها الانتخابات القادمة”.

وأكد الغويل أنه “إذا رشحت للحكومة الجديدة، لن أتقدم للانتخابات الرئاسية وسوف أعمل على أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة”.

وقال الغويل “روسيا دولة عظمى، لا يمكن أن نتجاوز التنسيق معها كما لا يمكن تجاوز الدور الغربي، مضيفاً “نحن ننظر لهذه الدول العظمى على أنها شريك سلام، ونتطلع لأن نكون عنصر سلام بين الدول الكبرى.