برلماني يكشف تفاصيل اتفاق بين “عقيلة والمشري” لتشكيل حكومة جديدة مصغرة

كشف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن اتفاق بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الاعلى للدولة، لتشكيل حكومة جديدة موحدة مصغرة تعمل على تمكين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال العرفي في تصريحات صحفية أن “الحكومة الجديدة لن يرأسها الدبيبة ولا باشاغا ولا حتى أسامة حماد”.

وأوضح العرفي أن “مهام الحكومة الجديدة مقتصرة على تمكين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأضاف العرفي أنه هنالك “توافقًا دوليًا ودعمًا في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأشار العرفي إلى أنه سيتم مباشرة إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة بمجرد أن تنتهي لجنة 6+6 من صياغة القوانين الانتخابية.