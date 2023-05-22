كمين محكم يطيح بمروج مخــدرات في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الاثنين عن تمكن “مركز شرطة الصابري” من القبض على مُروج لحبوب الهلوسة ومادة الحشيش المخدرة داخل إختصاصه بحي المشير.

وعُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات عن أحد الأشخاص من مُروجي حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المُخدرة بحي المشير ومطلوب لدى جهاز مكافة المخدرات والمؤثرات العقلية .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب حيث تم خروج أعضاء التحريات للتجوال بحي المُشير .

وعند تجوالهم تم مشاهدة الشخص سالف الذكر وتم إعداد كمين محكم له وتم ضبطه وضُبط بحوزته عدد خمسة أشرطة من حبوب الهلوسة ويحتوي كل شريط على عدد عشر أقراص من حبوب الهلوسة وعدد خمس قطع من مُخدر الحشيش .

وتم الإتتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى غ.ع.م وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى جهاز مُكافحة المخدرات والمُؤثرات العقلية .