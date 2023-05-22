| حكومة حماد تناقش الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

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2023/05/23 على الساعة 00:17

: عقدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، بمدينة بنغازي، اجتماع مجلس وزراء الحكومة التشاوري الثالث برئاسة رئيس الحكومة المكلف، وبحضور نواب الرئيس علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الاسطى ووزراء الحكومة.

وبحث الاجتماع عددًا من النقاط المدرجة على جدول اعمال المجلس من بينها مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والوضع المالي للوزارات التابعة للحكومة، وسبل حلحلة الإشكاليات والعوائق أمام تقديم خدماتها للمواطنين، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وتعهد أسامة حماد خلال كلمته بالاجتماع، بأن الحكومة ستعمل على “تقديم الخدمات العاجلة والضرورية، وتبني سياسات تهدف إلى جمع شتات الوطن”، مطالبًا بتضافر الجهود من قبل الوزراء للخروج بالبلاد من الأزمات الراهنة.

وأمس الأحد أعلن حماد، إطلاق حوار وطني شامل، مؤكدًا التزام حكومته بجميع المعاهدات الدولية والاتفاقيات مع الهيئات والمنظمات الدولية.

وقال حماد إن حكومته هي “حكومة كل الليبيين، وأيدينا ممدودة للجميع وسنشرع قريبًا في إطلاق حوار وطني شامل يضمن الحقوق والحريات ويرفع المعاناة عن المهجَّرين في الداخل والخارج”.

وأضاف في أول خطاب له عقب تكليفه من مجلس النواب برئاسة الحكومة بعد إيقاف رئيسها السابق فتحي باشاغا، إن “الحكومة الليبية ملتزمة بالمعاهدات الدولية وكافة المواثيق مع الهيئات والمنظمات الدولية بما يحقق الاستقرار في العالم”.

ودعا رئيس الحكومة المكلفة “البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى القيام بدورها للدفع نحو إنجاح المصالحة في ليبيا، كما أعلن عن إطلاق حوار وطني برعاية الحكومة”، كما دعا أيضًا وسائل الإعلام إلى المزيد من الجهد في تبني خطاب المصالحة، ولم الشمل، والمشاركة في إنجاح الحوار الوطني.