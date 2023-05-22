بعد تحسن الشبكة.. شكشك يضغط لاستعادة سلطته من بوابة الكهرباء

ليبيا – يسعى رئيس ديوان المحاسبة ، المرشح الرئاسي خالد شكشك لاستعادة سلطاته على المؤسسات الحكومية عقب قرار مجلس النوابب سحب اختصاص الرقابة المصاحبة و المسبقة و اللاحقة على العقود منه وإعادتها لهيئة الرقابة الإدارية .

وتأتي محاولة شكشك هذه المرة من خلال بوابة الشركة العامة للكهرباء بعد التحسن الملحوظ في وضع الشبكة ونجاحها في رفع الكفاءة ما أدى لتوقف طرح الأحمال بالكامل حتى مع إرتفاع درجات الحرارة وأثار ارتياحًا واسعًا بين المواطنين وانزعاجًا كبيرًا بين البعض على مايبدوا .

وخلال الأشهر الماضية تمكن مجلس إدارة الشركة من إبرام تعاقداته مع كبار الموردين مثل ” سيمنس الألمانية و GE الأمريكية و ميتكا اليونانية ” وغيرها وإنجاز عمراته ومشاريعه بعيدًا عن عراقيل شكشك و أقلها استغراقه أشهر طويلة في مراجعة عقود استعجالية تتطلبها أوضاع استثنائية .

تعقيدات مريبة

وتقول الإدارة السابقة للشركة الكهرباء بأن تعقيدات شكشك كانت وعلى مدى سنوات سببًا رئيسيًا في تعطيل عدة مشاريع و استمرار عجز الشبكة مشيرة إلى أن الشركة كانت ” ضحية ” هذه التعقيدات التي دفع ثمنها المواطن عذابات في الصيف وجنى بعض التجار ثمارها ملايين الدينارات من أرباح مبيعات المولدات .

وكان المؤتمر الوطني العام السابق عبر ضغط من كتلة حزب العدالة و البناء الذي ينتمي له شكشك قد سحب اختصاص مراجعة العقود من هيئة الرقابة الإدارية و منحه لشكشك بعد يوم واحد فقط من تعيينه إذ صدر قرار تعيين شكشك يوم 30 يوليو 2013 و في اليوم التالي أصدر قانون منحه الاختصاص المسحوب من الرقابة إلا أن مجلس النواب قرر تصويب الوضع و إعادة هذا الإختصاص للهيئة .

لي ذراع ؟

و بحسب مصادر مطلعة ، فأن شكشك يضغط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لاستعادة اختصاصاته و لعدم الاعتراف باستعادة الرقابة الإدارية لاختصاصاتها وقد اختار شركة الكهرباء منفذًا لممارسة هذا الضغط بعد اجتماعه بالدبيبة يوم أمس .

و وفقًا للمكتب الإعلامي للدبيبة فقد تطرق الإجتماع لمراجعة كافة الإجراءات التعاقدية في مجال إنتاج الكهرباء تزامنًا مع دخول الذروةالصيفية ما من شأنه تعطيل عدة عقود أبرمتها الشركة بعيدًا عن عراقيل الديوان و بالتالي انعكاسها سلبًا على وضع الشبكة .

رفض التعليق

ورفضت إدارة الشركة العامة للكهرباء التعليق على الموضوع وقالت بأنها لن تدخل في هذه الصراعات بين الأجهزة المختلفة مؤكدة بأن تركيزها منصب على دعم الشبكة والحفاظ على استقرارها هذا الصيف و استكمال مشاريعها مهما كلفها الأمر متعهدة بأنها ستضع الرأي العام في الصورة فور حدوث أي تطور سلبي يستهدف عرقلة عملها .

المرصد – خاص