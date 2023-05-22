| الدبيبة يفتتح فعاليات معرض “ليبيا بيلد” في دورته الـ 13 بطرابلس

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2023/05/22 على الساعة 23:51

: افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، فعاليات الدورة 13 لمعرض “ليبيا بيلد” على أرض معرض طرابلس الدولي والذي يمتد خلال الفترة من 22 – 25 مايو الجاري.

ويشارك في هذه الدورة لمعرض “ليبيا بيلد” 234 عارضًا من سبع دول، من بينهم 118 عارضًا من ليبيا و45 من تركيا، و24 من مصر، و18 من إيطاليا، وتسعة من تونس، وتسعة من النمسا، وستة من الإمارات، ويعد المعرض من أكبر معارض البناء والتصميم والتشييد في شمال أفريقيا، وفق منصة “حكومتنا”.

وحضر الافتتاح عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، منهم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة الصناعة، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا في مقدمتهم سفير إسبانيا خافيير لاراتشي، وتركيا كنعان يلمز، وألمانيا ميخائيل أونماخت، وأكثر من 14 ألفا من صناع القرار والتجار والمتخصصين في الصناعة.

ويعد معرض ليبيا بيلد من أكبر المعارض التي تقام في ليبيا وتغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، حيث يشارك به اكثر من 10 دول منها (تركيا – تونس – إيطاليا – الصين – الكويت).

ويغطي المعرض، المخصص للزوار المحترفين، القطاعات التالية: البناء والتشييد والهندسة المعمارية. الديكور والمفروشات، ومعالجة المياه والبيئة والتكييف. الخشب والمعدن والزجاج والرخام والحجر والآلات ذات الصلة؛ أثاث الحمام والسيراميك. البستنة والخضرة العامة.