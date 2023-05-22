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“الجوية الافريقية” توقع اتفاقية لنقل أفواج الحج من ليبيا إلى السعودية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

وقعت شركة الخطوط الجوية الافريقية اليوم اتفاقية مع هيئة الحج والعمرة لنقل افواج الحجاج من المطارات الليبية الى المملكة العربية السعودية.

من جهته كشف رئيس مجلس إدارة الشركة عن جهوزية الإسطول من كافة النواحي لتقديم خدمات نقل الحجيج بالشكل الذي يكفل نجاح الموسم.

من جانبهم اشاد الجميع بالنجاحات التي حققتها الخطوط الافريقية خلال تشغيلها موسم العمرة بإمتياز والتنظيم الذي صاحب نقل المعتمرين.

الجديرب الذكرأن مراسم التوقيع حضرها وزير المواصلات و رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام و المدير التجاري ومدير مكتب الشؤون القانونية والسيد رئيس هيئة الحج والعمرة ، وبحضور مدير الادارة التجارية بشركة الخطوط الليبية لغرض اتفاقية تعاون.

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الوطن الليبية

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