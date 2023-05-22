عائلة “بوعجيلة”: مسعود سيمثل أمام المحكمة 31 مايو دون فريق دفاع

أشارت عائلة بوعجيلة مسعود أنه سيمثل أمام المحكمة في 31 مايو المقبل دون فريق دفاع لعدم سداد المستحقات المالية.

وقال المتحدث باسم العائلة في تصريحات صحفية: لم نتمكن من تشكيل فريق دفاع لبوعجيلة فكل الوعود التي أعطيت بشأن التكفل بالمستحقات لم تُجد نفعًا وغير صادقة.

وأضاف قائلا: استعنا بمحام جديد على نفقتنا الخاصة غير الذي كُلف بمتابعة القضية للحصول على معلومات عن الجلسة المقبلة.

وأكدت العائلة استيائها من عدم تجاوب المحامية المكلفة من المحكمة الفيدرالية بمتابعة القضية.

لافتة إلى أن، المحامية لم تدل بأي تصريح بخصوص وضعه الصحي وإلى أي مدى وصلت القضية.