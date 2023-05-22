موقع استخباراتي فرنسي: خليفة الغويل يزور فرنسا سراً استعداداً لمواجهة الدبيبة

كشف موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي عن قيام رئيس الوزراء السابق خليفة الغويل أجرى زيارة سرية إلى قصر الإليزيه في فرنسا.

وقال الموقع الفرنسي أن “خليفة الغويل يستعد للعودة إلى المشهد السياسي الليبي ولعب دور جديد ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة”.

وتدور في الاونة الاخيرة انباء بشأن تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن الدبيبة وباشاغا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتأتي هذه الانباء وسط تحركات جدية من النواب ومجلس الدولة لتشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة تقوم بالتنسيق وتنظيم الانتخابات، فيما تداولت مصادر سياسية عدة أسماء لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة.