الفار: لابد من فرض الأمن وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن

قال آمر قوة الإسناد الأولى بمدينة الزاوية، محمد بحرون الملقب بـ”الفار” أنه لابد من فرض الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

وشارك آمر «قوة الإسناد الأولى الزاوية» في حفل تخرج الدفعة الأولى لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية بصبراتة.

وقال الفار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سعدت بمشاركة جنودنا الأوفياء في حفل تخرج الدفعة الأولى لجهاز مكافحة التهديدات الأمنية بمدينتا الحبيبة صبراتة”.

وأضاف الفار، أنه تم خلال الحفل التشديد على فرض الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة، وحفزنا الخريجين في المهام الموكلة إليهم في قادم الأيام لفرض القانون”.

وحث الفار، الخريجين على المشاركة في وضع الخطة الأمنية التي ستنطلق بالمنطقة الغربية لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.