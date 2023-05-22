شركة الخدمات العامة طرابلس توضح بشأن مصير الازالات في رأس حسن

أوضح عبد الفتاح الغضبان رئيس قسم الإعلام بشركة الخدمات العامة طرابلس أن الإزالات في رأس حسن كانت من المفترض منذ سنوات وصادر بها قرار إزالة ولكن نُفذ الآن.

وأضاف الغضبان في تصريحات اعلامية “شكلنا لجنة من الشركة والحرس البلدي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والردع ومديرية أمن طرابلس لإزالة الزوائد وشاغلي الفضاء العام والبناء على أرض الدولة”.

وقال الغضبان “المباني والمحال التي تم إزالتها في منطقة زاوية الدهماني هي كلها إرجاع أملاك الدولة من المواطنين الذين قاموا بالبناء على أرض الدولة”.

وأكد الغضبان أنه “وفق قوانين المرور لا يُسمح بفتح محال تجارية في جزيرة دوران؛ لذلك سيتم إزالة جميع المحال الموجودة في جزيرة الفرناج”.

وأشار الغضبان إلى أن “جميع المحال في جزيرة الفرناج قامت بالبناء في المخالف لأنه وفق التصنيف؛ سكني وليس تجاري”.

وقال الغضبان “سنبدأ غداً في إزالة محال البدل العربية في رأس حسن مروراً بمخبز الأرض الطيبة؛ لبنائهم المخالف”، مضيفاً أن “أي مناطق أو شوارع تسبب مختنقات مرورية وهي مصنفة سكينة وليست تجارية سيتم إزالتها”.