عقيل: خطاب أسامة حماد مؤشر على بداية الاندماج بحكومة الدبيبة وضغوط دولية لدمج حكومتي الشرق والغرب

قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل أن خطاب أسامة حماد “رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب”، مؤشر على بداية الاندماج بحكومة الدبيبة.

وأضاف عقيل في تصريحات صحفية أن “ضغوط دولية تُمارس على الأطراف الليبية لتفكيك حكومتي الشرق والغرب ودمجها في حكومة واحدة بقيادة الدبيبة”.

وأشار عقيل إلى أن “نجاح دمج الحكومتين يتوقف على النفوذ والمال وطبيعة الحقائب الوزارية التي سيمنحها الدبيبة لأعضاء من حكومة الشرق”.

ونوه عقيل إلى أن “حكومة أسامة حماد هي حكومة تفاوض دورها انتقالي وهدفه هو تسهيل مهمة هذا الاندماج”.

وأكد عقيل أنه “ستكون هناك صعوبات إذا منح الدبيبة وزارات قوية للشرق ثم قام بتجريدها لاحقا من سلطاتها بالاعتماد على مستشارين كما حدث في مناسبات سابقة.