القيب يعلن انطلاق برنامج الدكتوراه بالداخل في كافة التخصصات

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة عمران القيب، عن انطلاق برنامج الدكتوراه بالداخل في كافة التخصصات، بحضور لجنة كليات العلوم بالجامعات الليبية، وعدد من مديري الدراسات العليا بمدرج مالك بن نبي في جامعة طرابلس.

وبحسب ما نقلت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الدبيبة، يشمل برنامج الدكتوراه في الداخل كافة التخصصات مقسمة على خمس تجمعات تضم كليات العلوم في طرابلس ومصراتة وسبها وبنغازي والجبل الأخضر.

وأكد القيب، خلال الاجتماع، أهمية البرنامج للاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة بالجامعات، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي ستكون داعما رئيسيا لتخطي أي معوقات تواجه باقي الكليات العازمة على اتخاذ الخطوة ذاتها.