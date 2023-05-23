غوقة يطالب بـ”فيتو” دولي على ترشح بعض الشخصيات في ليبيا

طالب نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، بوجود “فيتو” دولي على ترشح بعض الشخصيات في ليبيا.

وقال غوقة في تصريحات تلفزيونية أن “كل الأطراف الليبية مدعومة دوليًّا أو إقليميًّا، مضيفاً “لا يوجد “فيتو” على إرادة ترشّح أي شخص للانتخابات”.

وأضاف غوقة “عدم وجود “فيتو” على ترشح بعض الأشخاص هدفه إجهاض الانتخابات، مشيراً إلى أن “الانتخابات في ليبيا لن تُجرى هذا العام أو العام القادم إذا استمر هذا الوضع”.

وأشار غوقة إلى أنه “يجب أن يكون هناك قواعد عامة ومجردة تُجرى على أساسها الانتخابات ويخضع لها الجميع”، منوهاً إلى أن “تفصيل قاعدة قانونية على مقاس هذا أو ذاك فهذا لن يُحقق تقدم ولن يحدث توافق”.

وأكد غوقة أن “محاولة التحايل على مسألة الجنسية بالتنازل عنها عقب النجاح في الانتخابات عبث ولن يتحقق”.