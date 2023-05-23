| سفارة هولندا في ليبيا تطالب بكشف حقيقة “المقابر الجماعية” بمدينة ترهونة

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2023/05/22 على الساعة 23:24

: طالبت السفارة الهولندية في ليبيا بكشف حقيقة “المقابر الجماعية” التي عثر عليها طوال السنتين الماضيتين في مدينة ترهونة، وما حولها.

وقال السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ، في عدة تغريدات عبر حسابه علي “تويتر”، إن سفيرة حقوق الإنسان في هولندا بهية تهذيب لي، قامت بزيارة إلى المقابر الجماعية في ترهونة، مشيرا إلى أنها ناقشت القضية مع “جمعية ضحايا ترهونة”.

ونقل هوكونينغ جانباً من اللقاء، وقال إن السفيرة “تأثرت بعمق بالأعمال الوحشية المروعة التي شاهدتها هناك، وشددت على أهمية كشف الحقيقة والسعي إلى المصالحة، وإقامة العدل”.

وأضاف سفير الهولندي “نتقدم بخالص امتناننا لجمعية ضحايا ترهونة على شجاعتهم في مشاركة تجاربهم واحتياجاتهم الشخصية”، إن مطالبتهم في كشف الحقيقة بشأن مصير أحبائهم هو حق لهم بلا شك، نحن ندعو إلى العدالة والتشافي”.

وتابع “كما نشيد بالجهود التي تبذلها الكيانات الليبية بما في ذلك لجنة المقابر الجماعية والأطباء الشرعيين والمؤسسات الإضافية المنوط بها محاسبة الأشخاص المفقودين في ليبيا.

ولفت في تغديرة أخري، إلى أنها التقت المستشار خالد دياب، رئيس “مركز الخبرة والبحوث القضائية”، والدكتور إلياس الحمروني، رئيس “اللجنة الفنية الدائمة للمقابر الجماعية والهجرة”، في المقر الرئيسي للجنة بمنطقة أبو سليم بإشراف النائب العام. ودعت السفارة الهولندية إلى “تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي واللجنة الدولية للمفقودين، ومتابعة التقدم المحرز حتى الآن”.

يشار إلي أن أسر ضحايا “المقابر الجماعية” لا تزال متمسكة بضرورة التحقيق في الجرائم التي قالوا إن ميليشيا “الكانيات” ارتكبتها في المدينة، حتى منتصف عام 2020.