النائب العام يأمر بحبس منتسب بالشرطة العسكرية لتزويره بيانات صرف مرتبات

الوطن| رصد

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس منتسب بإدارة الشرطة العسكرية لتزويره بيانات صرف مرتبات بقيمة مليون و 190 ألف دينار.

وكان قد تولَّى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، بحث الواقعات التي تضمَّنتها مدونة استدلال مأمورالضبط القضائي المنسَّب إلى مكتب البحث الجنائي؛ حول استعمال شخصٍ وثائق رسمية نُسِبَت زوراً إلى إدارة الشرطة العسكرية؛ ولغرضتحقيق منافع مادية غير مشروعة.

كما وكشف نشاط سلطة التحقيق عن إساءة أحد منسوبي إدارة الشرطة العسكرية لسلطات الوظيفة المسندة إليه؛ بتعمُّده تزوير بياناتتعلَّقت بصرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة أمام المسحوبعليه.

ونتيجة لذلك فقد حَصَّلَ بفعله مليوناً ومائة وتسعين ألفاً ومائة وثلاثين ديناراً؛ رأى معه المحقق الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.