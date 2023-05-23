«العريبي» يشارك في المؤتمر الدولي للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر

شارك رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب “عيسى العريبي” في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، المُقام تحت عنوان “مناخ الاستثمار والقوانين المنظمة”.

وبحسب عبدالله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، فإن المؤتمر حضره نائب رئيس الحكومة الليبية “علي القطراني” ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة “عوض البدري” ووزراء الحكم المحلي والتعليم وعدد من المسؤولين في قطاع الكهرباء وبجهاز الطاقات المتجددة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، وهيئة تشجيع الاستثمار، وعدد من كبرى الشركات العالمية والعربية والمحلية، والمختصين والخبراء في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، أمس الإثنين، بمدينة بنغازي والتي تستمر على مدى يومين .