| انطلاق اجتماع لجنة (6+6) بمدينة بوزنيقة المغربية

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2023/05/22 على الساعة 22:53

: انطلقت، اليوم الإثنين، بمدينة بوزنيقة المغربية، أعمال اجتماع لجنة (6+6) المشتركة لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بانجاز قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا.

حيث يهدف هذا الاجتماع إلى الخروج بقوانين انتخابية كفيلة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق خارطة الطريق الأممية، التي أعلن عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في نهاية شهر فبراير 2023.

ووصل أعضاء لجنة (6+6) وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مدينة بوزنيقة، لعقد الاجتماعات التشاورية التي من المرتقب أن تستمر على مدار أسبوع.

وتواصل المغرب جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها واستقرارها ونماءها من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل توسيع النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير المكان المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.