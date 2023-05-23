العريبي يشارك بالمؤتمر الدولي للطاقات المتجددة في بنغازي

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شارك رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب “عيسى العريبي” في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر المُقام تحت عنوان “مناخ الاستثمار والقوانين المنظمة”.

وحضر المؤتمر نائب رئيس الحكومة الليبية “علي القطراني”، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة “عوض البدري”، ووزراء الحكم المحلي والتعليم وعدد من المسؤولين في قطاع الكهرباء، وجهاز الطاقات المتجددة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، وهيئة تشجيع الاستثمار، وعددٍ من كبرى الشركات العالمية والعربية والمحلية، والمختصين والخبراء في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

يُذكر أن أعمال المؤتمر الدولي للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر التي انطلقت اليوم الإثنين بمدينة بنغازي تستمر على مدى يومين.