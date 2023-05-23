الحويج: تلقيتُ دعوة لزيارة قطر

ناقش محمد الحويج، وزير التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، إمكانية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التجارية الثنائية والاستثمارات القطرية بليبيا الموقعة خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، وذلك لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة عزالدين مصدق، وفقا لبيان وزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة.

وأضاف البيان، أن اللقاء تناول الاستعدادات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية القطرية في أقرب وقت ممكن، وآلية تعزيز التعاون التجاري وتسهيل حركة أصحاب الأعمال وإجراءات الشركات بالقطاع الخاص في البلدين.

ولفت البيان، إلى أن اللقاء تطرق إلى استكمال المشاورات بشأن تأسيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي القطري، حيث تلقى الحويج دعوة من السفير لزيارة قطر والالتقاء بنظيره في الحكومة القطرية، في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.