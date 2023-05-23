عائلة بوعجيلة: خاب أملنا في أخذ الدولة الليبية وضع المتفرج إزاء تسليم والدنا

الوطن|رصد

عبرت عائلة بوعجيلة عن خيبة أملها في أخذ الدولة الليبية وضع المتفرج إزاء تسليم مواطن ليبي للسلطات الأمريكية دون تحريك ساكنللدفاع عنه.

كما وأشارت إلى أنه سيُمثل أمام المحكمة في 31 مايو المقبل دون فريق دفاع لعدم سداد المستحقات المالية.

وأضافت: لم نتمكن من تشكيل فريق دفاع لبوعجيلة فكل الوعود التي أعطيت بشأن التكفل بالمستحقات لم تُجد نفعًا وغير صادقة.

وذكرت عائلة بوعجيلة أنها استعانت بمحامٍ جديد على نفقتها الخاصة غير الذي كُلف بمتابعة القضية للحصول على معلومات عن الجلسةالمقبلة.

كما وعبرت عائلته عن استيائها من عدم تجاوب المحامية المكلفة من المحكمة الفيدرالية بمتابعة القضية، وأن المحامية لم تدل بأي تصريحبخصوص وضعه الصحي وإلى أي مدى وصلت القضية.