المنفي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «زراعة الدبيبة» والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي “يرلان بايدوليت”.

وقدم المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إحاطة كاملة عن عمل المنظمة والتي تتبع منظمة التعاون الإسلامي وتتأخذ من العاصمة الكازاخية أستانا مقراً لها، وعن زياراته لعدد من الدول الإفريقية، مثمناً دور ليبيا في دعم التنمية في إفريقيا، كما قدم جملة من المقترحات التي تعزز الأمن الغذائي في عدد من الدول الإسلامية

وأكد المنفي، أن ليبيا حريصة أن تمارس دورها كعضو فاعل في هذه المنظمة المهمة، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة.

وفي ختام اللقاء، حضر المنفي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الزراعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.