| “الرئاسي”يدعم نشطاء المجتمع المدني.. ويدين الاختطاف أوالإخفاء القسري

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2023/05/22 على الساعة 22:18

: أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعم المجلس لحقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين والصحافيين في البلاد، مستنكراً “أي اعتداء أو اختطاف أو إخفاء قسري أو احتجاز ‏تعسفي ضدهم”.

جاء ذلك خلال ترأس المجلس الرئاسي، اليوم الاثنين، الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حسب بيان للمجلس الرئاسي علي “فيسبوك”.

وشارك في الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، رفقة رؤساء مجموعة العمل المشاركين والممثلين عن الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا، وتمثل ذلك في نائب وزير الخارجية السويسري سايمون جيسبولر، وسفير حقوق الإنسان في مملكة هولندا بهية تهذيب لي، كما حضر اللقاء وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة البوسيفي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وممثلين للدول الأعضاء في مختلف مسارات مؤتمر برلين.

وشدد المنفي في كلمته، على “ضرورة احترام حقوق الإنسان من واقع احترام قيم الدين الإسلامي والتقاليد الراسخة في المجتمع”، مذكراً بحق ما يناهز على ثلاثة ملايين ناخب، تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم، «في انتخابات حرة وشفافة.

وأضاف بيان المجلس الرئاسي، إن اجتماع المجموعة التي تضم في رئاستها هولندا وسويسرا والبعثة الأممية، خُصص لدراسة سُبل احترام حقوق الإنسان في حرية التعبير، والمشاركة السياسية ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى وعلى رأسها الوصول إلى الخدمات، لتحقيق مستقبل مزدهر، وتعايش سلمي في البلاد، والخطوات المقبلة لإنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات.

من جهته ذكّر النائب بالمجلس، عبد الله اللافي، المجموعة بالخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بدعم من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، مؤكداً على “الدور الفعال الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني لضمان الملكية الوطنية ‏لعمليات المصالحة، ونزاهة الانتخابات، وأن يكون المجتمع المدني ‏قادراً على المساهمة فيها بحرية وأمان”.

ودعا باتيلي، المشاركين في الاجتماع إلى “الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية، المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً، من خلال وضع العمل لصالح استقرار ليبيا”، مشيراً إلى جهود بعثته ‏والآليات الدولية والليبية الأخرى، ومثمناً الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي باستضافة هذا الحدث ورعايته.

كما دعا باتيلي الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل، المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، “إلى ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة، من خلال احترام حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني”، والتأكيد على أن تقام كل الفاعليات الخاصة بمسارات برلين الأربعة على التراب الليبي وبرعاية المجلس الرئاسي وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة الليبيون تعزيزاً للملكية الوطنية الليبية.

وأشار المجلي الرئاسي أنه في ختام اللقاء تم التوقيع على “إعلان نيات لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.