العرفي: تشكيل الحكومة الجديد سيكون بعد انتهاء لجنة “6+6” من وضع القوانين الانتخابية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، اتفقا على تشكيل حكومة جديدة موحدة مصغرة تعمل على تمكين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف العرفي أن الحكومة الجديدة لن يرأسها رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ولا فتحي باشاغا ولا رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، موضحًا أن مهام الحكومة الجديدة مقتصرة على تمكين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولفت العرفي إلى أن يشهدوا توافقًا دوليًا ودعمًا في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة ستبدأ بمجرد أن تنتهي لجنة “6+6” من صياغة القوانين الانتخابية.