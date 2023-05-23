الصول: حكومة الدبيبة غير صالحة للإشراف على الانتخابات

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن ما يسمى بالمجتمع الدولي مهمته في ليبيا هي إدارة الأزمة وليس حلها بتوجيه مبعوثهم الخاص لليبيا عبدالله باتيلي”.

وأضاف باتيلي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” كلما يحدث تقارب بين الأطراف الليبية يخرج علينا باتيلي بسيناريو يأمر فيه القوى الداخلية الداعمة بإفساد هذا التقارب لأنهم لا يريدون الاستقرار وإنما استفادتهم الاقتصادية وتحكمهم في بعض مفاصل الدولة “.

وأكد أن الحقيقة أنهم غير جادين في استقرار ليبيا لتكالب القوى الخارجية من أجل النفوذ والاستفادة من الانقسام والفوضى والخاسر نحن الليبيون، مع العلم أن ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية غير صالحة قانوناً للإشراف على الانتخابات المرتقبة .

وطالب الصول، عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، توضيح هل تلاشت القوة القاهرة أم مازلنا في نفس المربع؟، متابعا:” في حال التقارب بين لجنة 6+6 مشروط بتوافق القوى الخارجية الفاعلة وحل نقاط الخلاف في قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة بناء على التعديل الدستوري الثالث عشر بالتوافق أيضا ستشكل حكومة مصغرة مهامها محددة تكمن في الإشراف على العمليات الانتخابية وإدارتها والتركيز على وحدة المؤسسات الأمنية لنجاح ذلك وتحديد المواعيد الزمنية”.

وشدد على أن ليبيا في حاجة ماسة للتوافق والوصول لبر الأمان لاستقرار وفرض قوة القانون وليس قانون القوة، مع وضع شرط التزام الجميع بقبول النتائج، وعدم التدخل الخارجي في شؤون ليبيا.