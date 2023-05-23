حماد: أتعهد بالالتزام بكل قرارات مجلس النواب

الوطن| رصد

تعهد رئيس الحكومة الليبية المكلف “أسامة حماد” خلال كلمته في الاجتماع التشاوري الأول بالتزامه بكل القرارات الصادرة عن مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستتبنى سياسات تهدف لجمع شتات الوطن الجريح.

بدوره أشاد نائب رئيس الحكومة الليبية “سالم الزادمة” بدور القيادة العامة للقوات المسلحة في تأمين المنطقة الجنوبية التي شهدت تحسنا في الاوضاع الأمنية في كافة المناطق

وقال الزادمة إنه من الضروري زيادة المخصصات المالية للجنوب لتحسين الخدمات والبنية التحتية، مبينًا أن الحكومة الليبية واجهت صعوبات محلية ودولية رغم سلامة إجراءاتها الدستورية والقانونية.

ولفت الزادمة إلى أن الحكومة الليبية نجحت بشكل كبير في القيام بمهامها رغم الامكانيات المحدودة، ويجب تفويت الفرصة على من يسعى لإفشال الانتخابات.