“البريقة” و”زلاف” تشكلان فريق مشترك لإنشاء مستودع بمنطقة أوباري

الوطن|رصد

شكلت شركة البريقة لتسويق النفط وشركة زلاف النفطية فريق مشترك لدراسة النواحي الفنية والهندسية لإنشاء مستودع بمنطقة اوباري ليكون جاهز لاستقبال المحروقات من مصفاة الجنوب وعرض نتائج الدراسة على المؤسسة الوطنية لنفط للاعتماد النهائي.

وذكرت البريقة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن الاجتماع ركز على العرض التقديمي للخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل شركة زلاف بخصوص منتجات المصفاة وسبل التعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط لاستقبال المنتجات من المحروقات.

من جانبه أتفق المجتمعون على ضرورة وضع خطة لتطوير وتأهيل السعات التخزينية بمستودع سبها النفطي لاستقبال فائض المنتج من المصفاة مع وضع تصور فني وهندسي بالتكلفة لربط مستودع اوباري بمستودع سبها النفطي عبر الخطوط للقضاء على تكلفة النقل والمشاكل المصاحبة له.

الجدير بالذكر أن الاجتماع عقد أمس الأحد بمقر شركة البريقة بحضور رئيس واعضاء لجنة الإدارة وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط شركة زلاف ليبيا للاستكشاف النفط والغاز.