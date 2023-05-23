برعاية “مواصلات الدبيبة”.. هيئة الحج تتعاقد مع “الخطوط الإفريقية” لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

وقعت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، الاثنين، بطرابلس، اتفاقيتين مع شركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية لنقل الحجاج للأراضي المقدسة برعاية وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال وزير المواصلات “محمد الشهوبي” في تصريحات صحفية، إن الاتفاقية الأولى خاصة بالشراكة بين الخطوط الجوية الافريقية والخطوط الليبية، واتفاقية الثانية بين هيئة الحج والعمرة والخطوط الافريقية لنقل الحجاج الى الأراضي المقدسة لعدد 8150 حاج وحاجة.

مضيفا أنه تم توقيع عقد بين هيئة شؤون الحج والعمرة وبين الخطوط الجوية الافريقية والخطوط الجوية الليبية لنقل الحجاج من 6 مطارات تم اعتمادها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتخفيف العبء على المواطنين وهي امعيتيقة ومصراته وبنينا والابرق وطبرق وسبها.