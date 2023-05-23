الشبعاني: الملف الليبي لا يحتمل التأخير بسبب التغييرات العالمية

الوطن|رصد

قال المختص في القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، إن الملف الليبي لا يحتمل التأخير بسبب التغييرات العالمية التي تعنى بالملف الليبي، والتي يرافقها الضغط الامريكي والتواجد الروسي، والاصطفافات داخل الملف كله يوضح إلى وجود تقارب بين الاطراف.

وأضاف الشبعاني خلال مقابلة تلفزيونية، أن هناك مؤشرات تدل على تقارب ودمج الحكومة المنتهية الولاية مع الحكومة الاخرى أو تقاربها مع مع القيادة العامة للجيش الليبي.

وبين المختص في القانون أن الاجتماعات التي تجرى هنا وهناك، السبب لتواجد الوفود من مصر وغيرها للوقوف على عين المكان، لأن الدول الإقليمية ومؤثرة بشكل كبير على عمق الملف الليبي.

وأعتقد الشبعاني أن اجتماعات لجنة 6+6 التي تعقدها في الخارج ستكون دون جدوى حتى أن خرجوا 6 بمخرجات تبنى عليها الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

وأكد الشبعاني أن القانون رقم (1-2 ) لسنة 2021 بشأن انتخابات الرئيس والبرلمان الذي اعاد نشره مجلس النواب في هذا التوقيت في الجريدة الرسمية مؤشر غير جيد، لتكون ورقة يطرح بها في حال فشل لجنة 6+6.

وشدد على أن هذه الاسباب كلها قد تؤدي إلى فشل الانتخابات كما فشلت في سنة 2021.