مركز شرطة الصابري ببنغازي يضبط مروجاً لحبوب الهلوسة والحشيش

تمكن مركز شرطة الصابري، بمديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على مُروج لحبوب الهلوسة ومادة الحشيش المخدرة داخل حي المشير.

وقال بيان صادر عن المديرية: “وردت معلومات لأعضاء التحريات عن أحد الأشخاص من مُروجي حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المُخدرة بحي المشير ومطلوب لدى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعلى الفور أصدر رئيس المركز مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب”.

وأضاف البيان “تم خروج أعضاء التحريات للتجوال بحي المُشير وعند تجوالهم تم مشاهدة الشخص سالف الذكر وتم إعداد كمين محكم له وتم ضبطه وضُبط بحوزته عدد خمسة أشرطة من حبوب الهلوسة ويحتوي كل شريط على عدد عشر أقراص من حبوب الهلوسة وعدد خمس قطع من مُخدر الحشيش”.

وتابع “تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى غ.ع.م واعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى جهاز مُكافحة المخدرات والمُؤثرات العقلية”.