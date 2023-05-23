الطقس في ليبيا.. رياح نشطة غرباً والحرارة تصل لـ 39 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تعرض المناطق الغربية لرياح نشطة مساء اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الدواخل والجنوب الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، تراوح درجات الحرارة بين 23 و39 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من مساء يوم الخميس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، خصوصا على المناطق الساحلية، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول الخميس إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا، الخميس.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى إمساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدا إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية.

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وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا، خصوصا على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و39 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.