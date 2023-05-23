الشكري: هتاف “الله أكبر” لا يستحقه إلا أهل الحس الوطني الراقي

أثنى محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من مجلس النواب، محمد الشكري، على قيام الناشرة فاطمة حقيق مديرة مكتبة طرابلس العلمية العالمية بتكريم الشاعرة فاطمة الزهراء عموم نظير تميزها في مسابقة أمير الشعراء التي أقيمت في الفترة الماضية بالإمارات العربية المتحدة وتكفلها بطباعة ديوان الشاعرة “قبضة من رمل”.

وقال الشكري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”فاطمة حقيق وفاطمة (الزهراء) مفتاح -الغريدقة- أنتما لستما مكرم ومكرمة، لستما ضيف ومضيفة، أنتما نخلتان باسقتان ذاتا طلع نضيد في زمن غبار وتصحر وقطاع طرق القوافل المحملة بثمر الجفرة”.

وختم موضحًا “لنساء بلادي الماجدات هتاف الله أكبر، الذي لا يستحقه إلا أهل الثقافة والمعرفة والحس الوطني الراقي”.