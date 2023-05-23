بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الثلاثاء 23 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، رياح نشطة فترة المساء على المناطق الغربية، مع ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الدواخل والجنوب الغربي.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

. حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، و تتكاثر السحب من مساء يوم الخميس مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة.

. الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية.

. درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-26)مْ على المناطق الساحلية, مابين ( 30 – 35 )م على الدواخل ، وتسجل إنخفاض يوم الخميس.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

. حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الأخضر.

. الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية .

. درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (21-26)مْ ، وتسجل إرتفاع يوم الغد خاصة على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

. حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

. الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.

. درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

. حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

. الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

. درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة 20:04

شروق الشمس ليوم الغد الساعة 06:02.