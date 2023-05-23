أسعار العملات في السوق الرسمية الثلاثاء

الوطن| رصد
استقرت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.97 دينار مقابل 5.98 دينار، أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وثبت سعر صرف الدولار عند 4.80 دينار، وسعر اليورو عند 5.19 دينار.
وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، والريال السعودي عند 1.28 دينار.
ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.808 د.ل
|4.82 د.ل
|4.796 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.196 د.ل
|5.209 د.ل
|5.183 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.9749 د.ل
|5.9898 د.ل
|5.96 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5636 د.ل
|3.5725 د.ل
|3.5547 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2009 د.ل
|3.2089 د.ل
|3.1929 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.3487 د.ل
|5.3621 د.ل
|5.3354 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4548 د.ل
|0.4559 د.ل
|0.4537 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4404 د.ل
|0.4415 د.ل
|0.4393 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6977 د.ل
|0.6994 د.ل
|0.696 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.47 د.ل
|3.48 د.ل
|3.46 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.282 د.ل
|1.2852 د.ل
|1.2788 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3093 د.ل
|1.3126 د.ل
|1.306 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.556 د.ل
|1.5599 د.ل
|1.5521 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.353 د.ل
|0.354 د.ل
|0.352 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4712 د.ل
|0.4724 د.ل
|0.47 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.4 د.ل
|1.4 د.ل
|1.39 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.6 د.ل
|0.6 د.ل
|0.6 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2423 د.ل
|0.2429 د.ل
|0.2417 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6823 د.ل
|0.684 د.ل
|0.6806 د.ل
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