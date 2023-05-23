أسعار العملات في السوق الرسمية الثلاثاء

الوطن| رصد

استقرت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.97 دينار مقابل 5.98 دينار، أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وثبت سعر صرف الدولار عند 4.80 دينار، وسعر اليورو عند 5.19 دينار.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، والريال السعودي عند 1.28 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.

وتاليا أسعار العملات: