الصاكي: مشروع التيار المدخلي واضح وهو محاربة الانتخابات

ليبيا – قال رياض الصاكي عضو هيئة علماء ليبيا إن التيار المدخلي تناقض مع كل أصوله وليس فقط في الانتخابات، ابتداءً من وضع فتوى لأنفسهم بتحريم الانتخابات بغض النظر عن الأدلة والمصالح لأنه أسس المنهج لأجل حرمان الناس من حقهم في الانتخاب.

الصاكي أضاف خلال استضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأحد وتابعته صحيفة المرصد “هل هؤلاء عميان لا يرون ما يقوم به أولياء أمورهم من تعطيل الشرع وتشريع القوانين المدنية وإقامة المحاكم المخالفة للشريعة أم شغلهم الشاغل أن يحموا الأمة من حقها في تقليل الفساد أو اختيار مصلح على الأقل”.

وأشار إلى أن العلماء أفتوا بموضوع الانتخابات قديماً ودخول الانتخابات وضرورة السعي لاختيار الأصلح لأنه إن لم يتقدم الأخيار سيتقدم الأشرار بحسب تعبيره.

وتابع “من حيث التأصيل العلمي كل قضية نجد لها مدخل شرعي والتفريق بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد نجد فرق يبرر تحريم الثاني وإجازة الاول، الانتخابات الرئاسية ترشح لشخص تنفيذي والبرلمانية هي ترشح لشخص تشريعي يشرع قوانين ربما تخالف الشريعة من أجاز الانتخابات من العلماء تكلموا على قضية تقليل الشر ونحاول أن نقلل المفاسد ونكون نحن من نوصل رسالتنا من خلال هذه المؤسسات وتغيير المفاهيم في المجالس التشريعية، بلدانا لا تصرح بحكم الشعب بشكل صريح، بكل دساتيرنا نجد بند الشريعة الإسلامية منصوص عليه، لكن الإشكالية أنهم لا يسيرون مع هذه التفصيلات ويتكلمون أن الديمقراطية كُفر ولا يجرون هذا التحصيل باستمرار إلا إذا كان في الانتخابات مصلحة للإسلاميين”.

وأفاد أنه من حيث المبدأ المجالس التشريعية قد يكون هناك مدخل لتحريم الانتخابات فيها وأنه من حلله لوجود مصالح عليا عند التعارض بين المصالح والمفاسد، لكن إشكالية المدخلي لا يقف حرباً على الانتخابات إلا عندما تأتي بالأخيار سواء بشكل صريح بعد الثورات أو وجودهم لتقليل المفاسد مع أنهم في مواطن أخرى يتحدثون عن وجوب طاعة ولاة الأمر، وفقاً لقوله.

كما رأى أنهم يتعاملون مع العُصاة على أنهم أفضل من التيارات الإسلامية الإصلاحية بمجملها لأنهم يرون مجرد الانتماء لهذه الجماعات الوقوع في البدعة والعاصي أفضل حال من المبتدع باعتبار أن العاصي يمكن أن يتوب يوم من الأيام والمبتدع يبقى على بدعته وهذا ما يجعلهم في موضوع الحكام يؤصلون نفس التأصيل بحسب حديثة.

وبيّن أن مشروع التيار المدخلي واضح لما كانت هناك بوادر انتخابات ديسمبر الماضي شنوا حرب على الانتخابات وحاولوا تشكيك المواطنين في شرعيتها وتكلموا عن بدعية الانتخاب وهم يساندون مدرسة العلمنة في التخويف من الإسلاميين وما لم يستطيع قوله الكثير مما وصفهم بـ”مساندي حفتر” عن الإسلاميين قاله هؤلاء وشوهوا -وفقاً لتصريحه- صورة الإسلاميين وأوجدوا نوع من التخويف منهم بحكم أنهم ناس مشبوهة وتأخذ الأوامر من الخارج.