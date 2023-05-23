السريري: 6+6 بحثت النظام الانتخابي ومقاعد المرأة والنازحين

الوطن| رصد

قال عضو اللجنة 6+6 عن مجلس الدولة، فتح الله السريري، إن اجتماعات اللجنة المشتركة بدأت أمس الاثنين في بوزنيقة المغربية بصورة رسمية لإعداد القوانين الانتخابية.

وأضاف السريري في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن أحد جوانب الاجتماع كان مع مسؤول الانتخابات بالبعثة الأممية لمناقشة بعض المسائل الفنية المتعلقة بالنظام الانتخابي.

وتابع السريري: “بحثنا هل يكون النظام الانتخابي (الفردي أو القوائم) أو الجمع بينهما في بعض الدوائر الانتخابية ذات الثلاث مقاعد أو أكثر والقوائم المغلقة أو المفتوحة و أي نظام أغلبية يتماشى معها؟”.

وكشف أن اللجنة بحثت مقاعد المرأة والنازحين، مؤكدا أن النقاش كان مسؤولا وشفافا مع طرح التجارب الانتخابية السابقة للاستفادة منها في بعض المسائل الفنية.