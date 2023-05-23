القيب: أطلقتُ برنامج الدكتوراه بالداخل في جميع التخصصات

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الدبيبة، عمران القيب، إطلاق برنامج الدكتوراه بالداخل في جميع التخصصات.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي: “انطلق برنامج الدكتوراه بالداخل في كافة التخصصات، بحضور لجنة كليات العلوم بالجامعات الليبية، وعدد من مديري الدراسات العليا بمدرج مالك بن نبي في جامعة طرابلس”.

وأضاف البيان “يشمل برنامج الدكتوراه في الداخل كافة التخصصات مقسمة على خمسة تجمعات تضم كليات العلوم في طرابلس ومصراتة وسبها وبنغازي والجبل الأخضر”.

وتابع “ترتكز أهمية البرنامج في الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة بالجامعات، ووزارة التعليم العالي ستكون داعما رئيسيا لتخطي أي معوقات تواجه باقي الكليات العازمة على اتخاذ الخطوة ذاتها”.