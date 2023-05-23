غوقة: طالبنا بوقف أعمال الهدم ببنغازي إلى أن تُوضّح الجهة التي تتولى الإزالة كيف ستتعامل مع السكان

ليبيا – علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقًا عبد الحفيظ غوقة على عمليات الإزالة في منطقة وسط البلاد ببنغازي.

غوقة قال في تصريح لمنصة “فواصل” إنه تم تقديم شكوى للمحامي العام في بنغازي، وحُوّلت لنيابة النظام العام بخصوص هدم المباني.

وأشار إلى مطالبتهم بوقف أعمال الهدم إلى أن تُوضّح الجهة التي تتولى الإزالة كيف ستتعامل مع السكان المنتفعين بالعقار وكيف ستحافظ على المباني التاريخية.

ولفت إلى أنه توجد مراسلات محوّلة إلى المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي لكن لم يُتَّخذ أي إجراء بالخصوص، وكل هذه المراسلات لم تحقق أي نتيجة، حتى الآن.