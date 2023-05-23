وزير الاقتصاد الليبي يوجّه بإعداد آلية لاستبدال دعم المحروقات بـ”النقدي”

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.

وجاء ذلك خلال اجتماع، الاثنين، ضمّ وكيلي الوزارة للشؤون التجارية والاقتصادية؛ لبحث التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد والاستثمار، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة.

وتطرق الاجتماع، إلى ستكمال إعداد استراتيجية التنوع الاقتصادي 2030، بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والأكاديمية، وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع أيضاً توصيات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها في شهر مارس 2023 والإجراءات المنجزة، وآلية تنفيذ الخطة الحكومية لمعالجة ملف دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي.

وتابع الحويج المراحل التنفيذية المنجزة بخطة التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها؛ لتفعيل منظومة العلامات التجارية، وآلية ربط منظومة السجل التجاري مع منظومة السجل المدني والرقم الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.