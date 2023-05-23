قويرب: اجتماعات لجنة «6+6» بالمغرب ستناقش المواد الخلافية والتصويت على القوانين

أكد عضو لجنة 6+6، عن مجلس النواب عز الدين قويرب، أن اللجنة ستصوت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع الذي انطلقت وقائعه أمس في المغرب.

وقال قويرب في تصريحات صحفية: “الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات والقانونية مع النائب العام، بخاصة من لديهم ملفات قضائية لم تغلق في المحاكم من المترشحين”.

وأضاف “القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يفتح النقاش بشأنه حتى الآن بشكل رسمي، وستبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات المنعقدة في الرباط”.

وتابع “الاجتماعات التي بدأت أمس الاثنين سوف تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية ومن ثم التصويت على القوانين أو المواد المختلف عليها، فالقوانين التي سيتم الاتفاق عليها بعد تصويت اللجنة، وفق ما أقره التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر من البرلمان، يحال للمفوضية بعد إقراره من مجلس النواب، أو أن تحيله اللجنة مباشرة للمفوضية”.