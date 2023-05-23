اللافي يبحث مع السفير الفرنسي آخر مستجدات دعم الحكومة للانتخابات

ليبيا – ناقش وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة تصريف الأعمال وليد اللافي، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، آخر مستجدات دعم الحكومة للانتخابات.

اللافي استعرض خلال اللقاء بحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا”،خطوات الحكومة لاستمرار الزخم للعملية الانتخابية، وتحفيز كل المؤسسات للجهوزية لهذه العملية، ورؤية رئيس الوزراء نحو توسيع دائرة المشاركة في تنفيذ الانتخابات وتعزيز الثقة.

وتطرق اللقاء لمناقشة خطط إعادة هيكلة قطاع الإعلام في ليبيا، للانتقال من مفهوم الإعلام الحكومي إلى الوطني، وما أنجزته الحكومة في ملف الاتصال الحكومي.

وبيّنَ وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، رؤية الحكومة في تأسيس وتطوير الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ودورها الهام في توفير بيئة إعلامية آمنة لإجراء الانتخابات.