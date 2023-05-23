مصلحة الأحوال المدنية تجتمع بشأن مشروع الانطلاقة بهدف الحفاظ على الهوية الليبية

أخبار ليبيا 24

عقدت مصلحة الأحوال المدنية اجتماعها الدوري الرابع في بنغازي بحضور رئيس مصلحة الأحوال المدنية لواء طارق الثمن، ونائب لواء بشير عون ومدراء فروع المصلحة في ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية، إن الاجتماع تناول آليات العمل على “مشروع الانطلاقة”، والذي باشرت فيه مصلحة الأحوال المدنية، وذلك ترسيخاً لمبدأ القانون والحفاظ على “الهوية الليبية”.

وأضافت، “كذلك تم طرح بعض المشاكل المتعلقة في المنظومة وآلية وضع حلول لها”. وقالت الداخلية، إن الاجتماع تناول أيضًا عرض لطريقة عمل “مشروع الانطلاقة” وكيفية تفعيله داخل السجلات المدنية.