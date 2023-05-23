181518 طالب وطالبة يجرون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل المدارس المقيدين فيها

أخبار ليبيا 24

انطلقت اليوم الثلاثاء امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية” داخل المدارس المقيد فيها الطلبة تحت إشراف معلم المادة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن 181518 طالب وطالبة أجروا اليوم في مدارسهم المقيدين فيها امتحان الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في (مادة الحاسوب) تحت إشراف معلم المادة، وذلك وفق الجدول المعلن عنه من المركز الوطني للامتحانات.

وستنطلق امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (داخل اللجان) في 28 مايو الجاري، فيما ستبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في 11 يونيو 2023.