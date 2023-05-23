الارصاد تكشف ملامح المنخفض الجوي وأمطار قادمة الجمعة بهذه المناطـق

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، أن مناطق غرب ليبيا تتأثر بامتداد منخفض جوي يساهم برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة على مناطق الجنوب ودواخل المنطقة الغربية ورياح شرقية على مناطق الساحل فترة المساء نشطة مثيرة للاتربة والغبار.

وبحسب التقرير تشهد الاجواء إرتفاع نسبي في درجات الحرارة على مناطق (الدواخل والجنوب الغربي).

ووفقا للتقرير ينتقل تأثير الرياح النشطة بدايةً من يوم الغد على مناطق الوسط والشمال الشرقى مع تسجيل إرتفاع في درجات الحرارة على هذه المناطق.

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة تسجل تراجعاً يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي ويكون ملحوظ يوم الجمعة مع تكاثر السحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة، ومتوقع ان تشمل مناطق الشمال الشرقى.

والله أعلم