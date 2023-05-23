ديلي ميل: ليبيا في صدارة دول العالم بالنسبة للبدناء فيها

ليبيا- كشف تقرير طبي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن قائمة البلدان ذات البدانة العالية بالنسبة للأطفال تحت الخمس سنوات.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد أوضح أن ليبيا جاءت في صدارة هذه البلدان تليها أستراليا إذ تم تصنيف قرابة 3 من أصل كل 10 أطفال ليبيين على أنهم يعانون من زيادة الوزن أي ما يقارب نسبة الـ21.8%.

ووفقًا للتقرير جاءت تونس ومصر وغينيا الجديدة بعد ليبيا في القائمة مؤكدًا أن الوجبات الغذائية عالية السعرات والدهون ونقص النشاط البدني سبب لهذا الأمر.

ترجمة المرصد – خاص