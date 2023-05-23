هيئة شؤون الحج والعمرة توقع اتفاقية لنقل نحو 8000 حاجًا للأراضي المقدسة

الوطن/متابعات

وقعت هيئة شؤون الحج والعمرة، أمس الإثنين بديوان وزارة المواصلات في الحكومة المنتهية اتفاقية مع شركتي الخطوط الجوية الإفريقية والليبية؛ لنقل نحو 8150 حاجًا إلى الأراضي المقدسة.

وقال وزير المواصلات محمد الشهوبي إن الاستعدادات الجارية من قبل الشركتين تهدف إلى توفير أسطول الطائرات اللازمة لنقل الحجاج، مؤكدًا حرص الحكومة على تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير ما يلزم لتسهيل أداء مناسك الحج على الوجه المطلوب .

وشهدت مراسم الاجتماع توقيع اتفاقية خاصة أخرى بالشراكة “الائتلاف” بين الخطوط الجوية الإفريقية الليبية.