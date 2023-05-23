رئيس حكومة الوحدة يدعو الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية في ليبيا

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، الشركات المصرية للمشاركة في المشروعات التي تنفذها الحكومة لإعادة إعمار ليبيا وبناء البنية الأساسية.

وأضاف دبيبة، أن هناك العديد من الفرص المتاحة للشركات المصرية للتواجد وبالسوق الليبي، مؤكداً تواجد المنتجات المصرية فعلا بالسوق الليبي في مجالات الدهانات ومواد العزل والمواسير واعتمادها للاستخدام في مشروعات البنية الأساسية الحالية.

وطالب خلال تفقده للجناح المصري المشارك في معرص ليبيا بيلد والذي افتتح أمس وتستمر فعالياته حتي الخميس وتشارك فيه 20 شركة من قطاع الصناعات الكيماوية المصري، بتكثيف مشاركة الشركات المصرية بالمعارض المتخصصة التي تقام بليبيا وتنظيم عدد من الزيارات والبعثات التجارية للشركات المصرية من مختلف القطاعات.

وكشف المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، محمد مجيد، أنه طالب رئيس الحكومه خلال تفقده للجناح بدعم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التي سيتم الإعلان عن تنفيذها خلال الفترة القادمة فضلاً عن اعتماد الشركات وتسجيلها ضمن قائمة الموردين لمستلزمات الانتاج للمشروعات التي تقام داخل الدولة.

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وقال مجيد إن رئيس الوزراء وعد بتقديم كامل الدعم للشركات المصرية وأن الباب مفتوح لكل الشركات المصرية في المشروعات التي يجرى تنفيذها حالياً.